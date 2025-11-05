В Краснодаре вырос спрос на логистическое и медицинское оборудование для бизнеса

В краевой столице спрос на оборудование для логистики и склада увеличился на 19% за год и на 3%, на медицинское оборудование рост спроса составил 21% за квартал. Об этом сообщает «Авито», основываясь на результатах анализа спроса и предложения в оборудовании для бизнеса в третьем квартале текущего года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В сфере логистики спрос на контейнеры вырос на 92%, на другое оборудование для хранения — на 11%. Из медицинского направления наиболее востребована офтальмологическая техника, спрос на которую поднялся в два раза. В стоматологическом оснащении динамика спроса составила 30%, в хирургическом — 8%. По данным «Авито», в объеме предложения логистическое оборудование показало рост на 17% по сравнению с прошлым годом, медицинское — на 8% соответственно.

Аналитики подчеркивают, что за последний год владельцы бизнеса стали на 49% чаще интересоваться б/у оборудованием, а спрос на новое, напротив, продемонстрировал незначительный спад. Подержанную технику для медицинских учреждений покупали на 6% чаще по сравнению с прошлым отчетным периодом. Рост спроса новых устройств зафиксировали на контейнеры, медицинские стерилизаторы, диагностическое, стоматологическое и складское оборудование.

София Моисеенко