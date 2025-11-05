Поступления в бюджет Кубани за выдачу лицензий на алкоголь выросли на 11%

В бюджет Краснодарского края с начала года поступило свыше 245 млн руб. от выдачи лицензий на розничную торговлю алкоголем, что на 11% больше аналогичного периода 2024 года. Рост составил 24,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

С 1 сентября в регионе вступил в силу обновленный порядок уплаты госпошлины за разрешения на розничную торговлю спиртными напитками. Для компаний, ведущих деятельность в селах, размер пошлины установлен 20 тыс. руб. за каждый год действия разрешения на один объект. Предприятия в городах платят 65 тыс. руб. за год действия документа на один объект.

За девять месяцев департамент потребительской сферы региона выдал более 3,6 тыс. разрешений на 12,5 тыс. объектов. Около 9,4 тыс. из них относятся к торговым предприятиям, свыше 3,1 тыс. — к заведениям общепита.

Ранее юридические лица вносили 65 тыс. руб. за получение разрешения, доплачивая 3,5 тыс. при добавлении дополнительного объекта. По новым правилам госпошлина взимается отдельно за каждый дополнительный объект.

Алина Зорина