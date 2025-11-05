Жительница Крыма за рулем иномарки насмерть сбила пенсионера

21-летняя жительница Республики Крым сбила двух пенсионеров на пешеходном переходе, один из них погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, авария произошла около 08:20 на территории села Уютное Сакского района. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля Daihatsu, сбила двух пенсионеров, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший мужчина 1950 года рождения скончался на месте от полученных травм. Вторая пострадавшая, 1953 года рождения, была госпитализирована. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Сакского района устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина