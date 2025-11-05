Студенческая занятость в такси выросла на 64% в Краснодарском крае

В третьем квартале 2025 года спрос на студентов для работы водителями такси в Краснодарском крае увеличился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили эксперты «Авито Подработки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Среднее вознаграждение для таксистов составило 46,2 тыс. руб. в месяц. Это направление показало максимальный рост среди всех видов частичной занятости для учащихся в регионе.

На втором месте по популярности — должность сотрудника торгового зала. Количество таких предложений для студентов выросло на 62%, а средняя оплата достигла 18,5 тыс. руб. ежемесячно при неполном рабочем дне.

Третью позицию заняла работа курьером — здесь рост составил 19%. Компании готовы платить курьерам в среднем 46,6 тыс. руб. в месяц.

Аналитики отмечают, что итоговый доход при подработке зависит от нескольких факторов: числа смен, региональных особенностей, характера задач и профессионального опыта сотрудника.

Анна Гречко