Отопительный сезон в Сочи перенесли на неделю

Отопительный сезон в прибрежной части Сочи начнется 13 ноября — на семь дней позже запланированного срока. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Причиной переноса стала теплая погода: в ближайшую неделю температура воздуха в городе составит от +19 до +22 градусов.

«Вторая половина октября выдалась дождливой и холодной, начало ноября демонстрирует довольно высокую среднесуточную температуру»,— заявила исполняющая обязанности руководителя департамента городского хозяйства Алена Гонтаренко.

По ее словам, социальные объекты и все высокогорные населенные пункты уже получают тепло. В прибрежных районах котельные подадут ресурс 13 ноября.

До указанного периода управляющие компании должны проверить внутридомовое оборудование и убедиться в его готовности.

В горном кластере и высокогорных населенных пунктах Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов отопительный сезон стартовал 20 октября. Подключение социальных объектов — больниц, школ и детских садов — в прибрежной части выполняется по официальному запросу.

Ранее отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября по постановлению главы города Евгения Наумова.

