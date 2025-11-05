В аэропорту Краснодара задержали пассажиров, незаконно перевозивших $50 тысяч
Таможенники краснодарского аэропорта задержали двух пассажиров из Дубая, которые незаконно провезли по $25 тыс. каждый, не задекларировав валюту на общую сумму $50 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Оба путешественника проходили через «зеленый коридор» и не обратились к сотрудникам таможни за консультацией о правилах перемещения валюты через границу ЕАЭС и порядке ее декларирования. Нарушители объяснили, что везли наличные для создания бизнеса и не знали о необходимости декларировать валюту свыше эквивалента $10 тыс.
По этим фактам возбуждены административные дела по статье 16.4 КоАП РФ за недекларирование наличных денежных средств. Каждому пассажиру вернули по $10 тыс., а остальные средства на сумму $30 тыс. изъяли в рамках административного расследования.
С момента возобновления международных авиарейсов в Краснодаре сумма незаконно перемещаемой валюты превысила эквивалент 3,5 млн руб. По фактам сокрытия наличной валюты возбуждено 10 административных дел.