Песков объяснил закрытый формат награждения создателей «Буревестника»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему награждение создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» проходило в закрытом режиме.

«Это закрытая информация, это закрытые указы по понятным причинам»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Песков добавил, что президент неоднократно отмечал создателей нового оружия, так что «это не вновь созданный прецедент».

26 октября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отчитался об успешных испытаниях «Буревестника». Спустя три дня Владимир Путин сообщил об испытаниях «Посейдона». В День народного единства он вручил награды разработчикам «Буревестника» и «Посейдона».

