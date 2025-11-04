Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона»

Президент Владимир Путин наградил разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Он отметил, что в их создании были использованы только отечественные материалы.

«Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные трудовые коллективы – а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия»,— сказал Владимир Путин на церемонии награждения (цитата по сайту Кремля).

Как добавил президент, технологии, которые использованы в «Буревестнике» и «Посейдоне» во многом уникальны и дополняют друг друга. Он также сказал, что материалы, из которых сделано новое оружие, возможно использовать в гражданских отраслях, в том числе для освоения Арктики и космоса.