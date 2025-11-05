ПФК «Краснодар-ЮМР» заключил контракт с чемпионом России Максимом Долгополовым

Пляжный футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» подписал контракт с 28-летним голкипером сборной России Максимом Долгополовым из московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

Профессиональную карьеру вратарь начал в 2018 году. До перехода в столичную команду он выступал за самарские «Крылья Советов» и московский «Росич».

В составе «Локомотива» спортсмен провел семь сезонов. С железнодорожниками он стал чемпионом России 2020 года, дважды выиграл Московский международный кубок в 2023 и 2025 годах и стал финалистом Суперкубка в 2024-м. Также на счету голкипера несколько призовых мест в национальном первенстве и розыгрыше Кубка страны.

За национальную команду России футболист дебютировал в 2022 году и провел 16 матчей.

«Со своей стороны я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде. Моя цель всегда развиваться в своем любимом деле и приносить максимальную пользу как на песке, так и за его пределами. Также помочь привести "Краснодар-ЮМР" к чемпионству или, как минимум, к медалям. Благо все для этого у команды есть»,— заявил Максим Долгополов.

Алина Зорина