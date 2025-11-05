Антициклон принесет в Краснодарский край тепло до +21 градуса

Антициклон обеспечит солнечную погоду в Краснодарском крае с температурой до +21 градуса в ближайшие дни. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«В ближайшие дни погодой на Юге будет управлять антициклон, так что в регионе преимущественно солнечно, и только в отдельных районах могут брызнуть кратковременные дожди»,— говорится в официальном сообщении.

Дневная температура воздуха в Краснодарском крае и Крыму составит от +15 до +20 градусов.

По информации краевого гидрометцентра, сегодня, 5 ноября, в Краснодаре переменная облачность и до +19 градусов. В юго-восточных предгорных районах столбики термометров поднимутся до +20 градусов, местами на азовском побережье — до +17, в горах — до +12. На черноморском побережье переменная облачность и до +21 градуса.

6 и 7 ноября погода не изменится — останется теплой и солнечной.

Анна Гречко