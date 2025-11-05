Эвакуаторы увезли более 500 автомобилей с улиц Краснодара за девять дней

За девять дней с центральных улиц Краснодара на штрафстоянку отправили 516 неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщил городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

С 27 октября по 4 ноября нарушителей выявили по улицам: Коммунаров, Красная, Буденного, Головатого, Мира, Рашпилевская, Постовая, Кондратенко. Всего с начала года в Краснодаре эвакуировали 14,7 тыс. транспортных средств.

Служба эвакуации перевозит брошенные в неположенных местах машины на спецстоянку по улице Суворова, 3. Парковка рассчитана на порядка 88 мест.

Узнать местоположение своего автомобиля можно на сайте ГКУ КК Центр организации дорожного движения или по телефонам: 8-939-864-40-01, 8-861-991-40-01, 8-861-991-40-21.

Анна Гречко