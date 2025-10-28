Воронежский бизнесмен Арапов не смог отменить продажу доли в столичном «АЛ-5»

Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу финансового управляющего воронежского бизнесмена Леонида Арапова — Вадима Губерского — на решение предыдущей инстанции, отказавшей в признании ничтожными ряда сделок ГК «АЛ-5». Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финансовый управляющий Леонида Арапова в апреле обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к структурам холдинга и его соучредителям Анне Лазаревой, Сергею и Евгению Солодовым. В заявлении, среди прочего, он потребовал признать ничтожной сделку по продаже доли бизнесмена в уставном капитале основного юрлица группы — ООО «АЛ-5» — в 4,5% за 88,2 млн руб. другой структуре ГК — ООО «АЛ инвест». Также управляющий добивался возврата доли Леониду Арапову.

Однако в июле московский арбитраж отказал в указанных требованиях. Суд указал на то, что переход права на долю в ООО произошел в соответствии с законодательством: действительная стоимость доли была оплачена в августе 2024-го, соответствующий переход — утвержден решением общего собрания участников общества. Также в суде пояснили, что сроки для обжалования этого решения истекли.

В конце июля сообщалось, что Леонид Арапов обжаловал приговор, вынесенный ему в начале месяца. Согласного картотеке Пренесненского райсуда Москвы, жалоба еще не рассмотрена. Арапову назначили семь лет колонии общего режима за мошенничество и растрату. Суд также удовлетворил гражданские иски к нему на 302,4 млн руб. в сумме. Их подавали ООО «АВА-трейд» (48,1 млн и 199,9 млн) и АО «Русский алюминий» (54,4 млн руб.).

«АВА-трейд» — воронежский алюминиевый завод, основным владельцем которого до конца февраля 2025 года было столичное ООО «АЛ5». 45,5% в «АЛ5» контролирует ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова, еще 45,5% — ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова. В конце января 2025 года решением «АЛ5» 83,11% «АВА-трейда» перешли к ООО «Международная алюминиевая компания», которую контролирует «АЛ5 инвест». В уставный капитал были внесены 500 млн руб. от нового собственника.

До 2017 года Леонид Арапов являлся совладельцем «АВА-трейда», а с 2014 года до апреля 2022-го — гендиректором. Тогда решением «АЛ5» полномочия бизнесмена на этом посту были прекращены. Вместо него алюминиевый завод возглавил господин Солодов. Противостояние продолжилось и в других юрлицах холдинга.

После досрочной смены руководителя в «АВА-трейде» началась проверка финансовой деятельности, которая, согласно решениям суда, выявила нарушения. Среди них — финансирование личных авиаперелетов и турпоездок Леонида Арапова и членов его семьи в 2019–2022 годах, которые оплачивались с расчетного счета юрлица, а также — перечисление средств со счета компании на его личный счет.

Подробнее об этом корпоративном конфликте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов