На газификацию села Алмак выделили 55 млн рублей из бюджета Дагестана

В селе Алмак Казбековского района Дагестана продолжается строительство локальных газовых сетей. Это единственный населённый пункт в муниципалитете, не подключен к газу, сообщает сообщает ГКУ РД «Агрострой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ РД «Агрострой» Фото: ГКУ РД «Агрострой»

В 2025 году из республиканского бюджета направили более 55 млн руб. на стройку газопровода. Магистральная труба уже подведена, работы стартовали весной и должны завершиться осенью.

Инициатива вытекает из многочисленных обращений жителей, после чего глава республики Сергей Меликов и председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов дали поручения по реализации проекта. Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев отметил, что благодаря совместным усилиям всех уровней власти вопрос газификации сдвинулся с мертвой точки. Это позволит около 2,4 тыс. жителей села получить доступ к удобному и безопасному источнику топлива, существенно улучшив качество жизни.

Работы проводят в рамках республиканской инвестиционной программы, с учётом современных требований безопасности и экологических стандартов. Ранее по программе догазификации в районе подано 160 заявок, уже заключены 151 договор, 61 объект полностью подключен к газу и получил лицевые счета. Ввод газопровода в эксплуатацию станет значимой инфраструктурной вехой для Алмака и примером решения социально-экономических задач в сельских территориях региона.

Станислав Маслаков