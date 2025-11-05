Житель Кубани погиб в ДТП в Крымском районе

Утром 5 ноября на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе произошла авария с участием двух автомобилей. По данным Госавтоинспекции Кубани, в результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил заместитель начальника ГАИ Крымского района майор полиции Олег Мелихов, ДТП произошло на 125-м км трассы около 09:00 утра. По предварительным данным, автомобили Nissan и Chevrolet Niva столкнулись на полосе встречного движения в запрещенном месте для обгона.

Водитель Nissan скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Пассажир и водитель Chevrolet Niva госпитализированы в Центральную районную больницу Крымского района с травмами разной степени тяжести.

София Моисеенко