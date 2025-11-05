Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по количеству секонд-хендов

Кубань заняла четвертое место в рейтинге по количеству секонд-хендов среди других регионов России. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сведения сервиса «Контур.Фокус».

По данным сервиса, на начало октября в Краснодарском крае осуществляли свою деятельность 216 точек по продаже подержанной одежды. Лидером по секонд-хендам в России является Москва, где открыто 696 магазинов, на второй строчке в рейтинге расположился Санкт-Петербург с 585 точками по перепродаже одежды. Тройку замыкает Московская область, в регионе утверждено 372 секонд-хенда.

Эксперты считают, что рост востребованности секонд-хендов связан с уходом некоторых зарубежных брендов из России. По словам партнера по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольги Яруллиной, магазины с подержанной одеждой воспринимаются потребителями как альтернатива масс-маркету.

София Моисеенко