«Мы перевезли весь цех по домам за четыре дня — иначе бы мы не выжили»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 30 октября провели очередной бизнес-завтрак. Спикером встречи мероприятия стала соосновательница производства корпоративной униформы и бренд-мерча TOGS Надежда Говорушкина, открывшая бизнес совместно с Анной Голованенко. Резидентам и гостям клуба спикер рассказала, как из небольшого швейного цеха сформировалась устойчивая производственная команда, почему бизнес пришлось буквально переносить домой во время пандемии и как отказ от импульсивного масштабирования стал стратегией выживания.

Спикер встречи Надежда Говорушкина (слева)

Фото: Михаил Брайко

Надежда свой путь уже начинала как мастер, который прекрасно владеет профессией и знает технологию изнутри. Поначалу она пыталась строить производство на универсалах, а затем — на новичках, которых обучали внутри компании. Однако, по признанию предпринимателя, рынок труда и структура цеха диктуют свои законы: найти специалиста, способного собирать изделие от начала до конца, крайне сложно, а подготовка сотрудников без опыта требует серьезных ресурсов.

Резидентам и гостям клуба спикер рассказала, как из небольшого швейного цеха сформировалась устойчивая команда

Фото: Михаил Брайко

«Мы решили, что научим людей без опыта делать часть работы. Но и это не сработало — к нам приходили разные кандидаты, но никто не задерживался долго»,— вспоминает спикер.

Первое время коллектив был полностью женским. Попытка привлечь сотрудников-мужчин оказалась неуспешной — причины, по словам Надежды, были как бытовые, так и организационные. Со временем команда стабилизировалась: сегодня в компании работают 17 сотрудников, включая внештатных швей, пришедших, в том числе, из закрывшихся производств региона.

Модератор встречи Алексей Пшеничный

Фото: Михаил Брайко

Маркетплейсы долгое время были значимой частью модели: TOGS занимала лидирующие позиции в категории и показывала высокую маржинальность. Однако изменения условий привели к падению доходности.

Одним из ключевых этапов стали инвестиции в автоматизацию. Производство внедрило систему цифровой раскладки лекал и оборудование, которое сокращает отходы ткани и ускоряет цикл: «Мы купили программу, плоттер, перешли на автоматизированную раскладку — теперь ткань используется минимально». Но модернизация потребовала значительных вложений и стала уроком о важности финансового планирования и управления темпом роста.

Гостей заинтересовал главный вопрос: как отказ от импульсивного масштабирования стал стратегией выживания

Фото: Михаил Брайко

Самый драматичный эпизод прозвучал в рассказе о пандемии. Заключив контракт с крупной сетью отелей, компания оказалась перед угрозой полной остановки.

«Мы перевезли весь цех по домам за четыре дня — иначе бы мы не выжили. Машины, ткань, раскрой — абсолютно всё. Девочки работали из домов, муж развозил крои и забирал готовую продукцию. Мы сдали заказ вовремя»,— поделилась спикер. Именно этот шаг позволил бизнесу выжить и затем масштабировать контракт на всю сеть.

Надежда Говорушкина — соосновательница производства корпоративной униформы и бренд-мерча TOGS; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Говоря о конкуренции, Надежда отметила: крупные федеральные игроки и особенно производители из Китая задают высокий темп, однако локальные компании сохраняют преимущества там, где важны гибкость, скорость и персонализированный подход. «Корпоративная форма требует внимания к деталям, тестов, посадки, защищенности бренда. В этом локальный производитель силен» .

Завершая встречу, спикер заявила: устойчивость в легкой промышленности строится на дисциплине, людях и технологической модернизации. «Сегодня масштабирование возможно, но только с холодной головой. Мы уже прыгали в рост эмоционально — второй раз так не делаем».

