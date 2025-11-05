Кубанские ученые создали систему для лечения обширных ран

Специалисты Кубанского государственного медицинского университета Минздрава России совместно с компанией «Мультимед» создали инновационную систему лечения ран. Об этом сообщила пресс-служба Кубанского научного фонда.

Устройство сочетает методы вакуумной терапии и дозированного растяжения мягких тканей. Технология предназначена для пациентов с обширными ранами различного происхождения, включая боевые травмы. Как отметили в фонде, аналогов в России не существует.

Метод основан на постепенном и равномерном растяжении мягких тканей при поддержании постоянного давления. Это позволяет сближать края раны и ускорять заживление, снижая риск осложнений.

Клинические испытания показали эффективность новой системы. Частота общих осложнений снижается в 1,5 раза, местных — в 3,5 раза. Срок пребывания в больнице сокращается в полтора раза.

Медико-социальная эффективность также подтверждена. Длительность нетрудоспособности уменьшается вдвое, риск инвалидности — в 2,5 раза. Расходы на лечение становятся существенно ниже.

Анна Гречко