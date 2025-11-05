В Туапсе очистили около 300 м побережья после атаки БПЛА
На территории Туапсе очистили около 300 м побережья после атаки беспилотников, которая произошла 2 ноября. Специалисты собрали 2,5 куб. м гальки, загрязненной мазутом, и использовали 60 кг сорбента. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко
В результате атаки БПЛА 2 ноября на территории туапсинского порта были повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.
Сейчас специалисты проводят очистку береговой линии между Гизель-Дере и Южным. Также обследовали акваторию, пятен нефтепродуктов не обнаружено, информация с космических снимков не подтвердилась.
«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в ликвидации последствий атаки. Ваш профессионализм и оперативные действия помогли минимизировать ущерб и сохранить безопасность жителей»,— отметил Сергей Бойко.