Более 80 улиц в Краснодаре временно останутся без света

Сегодня, 5 ноября, более 80 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 9:00 до 16:00 не будет электричества на улицах: 2-я Заречная, Дежнева, Калинина, Краснодарская, Новая, Пашковская, Первомайская, Рабочая, Средняя, Фабричная, Центральная и Южная.

С 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц: 2-я Тихая, 3-я Дорожная, 3-я Трудовая, 3-я Тихая, 3-я Урожайная, 4-я Трудовая, 4-я Тихая, 5-я Дорожная, 5-я Трудовая, 5-я Тихая, 6-я Дорожная, 6-я Тихая, 7-я Дорожная, 7-я Тихая, 8-я Тихая, 9-я Тихая, Апрельская, Артиллерийская, Аэродромная, Бабушкина, Батайская, 2-й проезд Безымянный, Березанская, Власова, Воровского, Гагарина, Газовиков, Глухой переулок, Гудимы, Дербентская, Депутатская, Думская, Жлобы, Карла Маркса, Каменная, Крайняя, Кропоткина, проезд Кропоткина, тупик Круглика, Кубанская, Кузнечные ряды, Кутузова, Крупской, 3-й проезд Крупской, Леваневского, Майская, Мира, Новокузнечная, Охотничья, Передовая, Платановая, переулок Полевой, Промышленная, Ромашковая, Российская, Рылеева, Садовая, Серова, Сквозная, Спокойная, Строительная, Строительный проезд, Тургенева, проезд Тургенева, Тюляева, Украинская, Уральская, Хлебосольная, Чернышева и Янковского.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина