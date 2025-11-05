«Банки будут вынуждены изменять стратегии»

На юге страны приток средств граждан на банковские счета в годовом выражении замедлился с 20,8% в апреле до 15,3% в августе. В том числе снизились темпы прироста средств на срочных вкладах. Такие данные содержатся в октябрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов КубГУ Ирина Рындина рассказала о причинах такой динамики, а также о том, произойдет ли массовый отток вкладов из банков.

Ирина Рындина

Фото: предоставлено автором

«Тренд на рост ключевой ставки сохранялся почти два года, и, соответственно, сбережения населения все это время плавно перетекали с фондового рынка на рынок банковских депозитов. Теперь данный ресурс исчерпан — с 12 октября уровень ключевой ставки снизился до 16,5%. Банки к этому начали готовиться еще весной, снижая проценты по вкладам. Популярность такого способа сбережения и приумножения денежных средств начала падать. Сейчас приток осуществляется в основном за счет роста доходов граждан и отложенного потребления. На фоне предшествующего бума сценарий выглядит вполне логичным и закономерным.

При этом ожидать значительного снижения стоимости кредитов не стоит, так как прирост ресурсной базы снижается, а спрос на заемные средства со стороны предприятий и организаций возрастает.

В современных политических и экономических условиях начинает распространяться мнение, что с наличными спокойнее.

Например, уже вторую неделю в Краснодарском крае наблюдаются перебои с мобильной связью, из-за чего не всегда удается провести какую-то банковскую операцию. Люди не очень понимают, что происходит, растет тревожность. Напомню, что на Кубани достаточно много мест с открытым wi-fi доступом, использование которого позволяет пополнить банковские карты и перевести деньги во время отключения мобильного Интернета. В целом не думаю, что эти настроения сильно повлияют на популярность банковских вкладов и на общий тренд на сокращение наличных расчетов в экономике.

В ближайшей перспективе, на мой взгляд, массового оттока вкладов из банков ожидать не стоит — приток денег просто “притормозил” на фоне предшествующего бума популярности банковских продуктов.

Объемы безналичных расчетов продолжат расти из-за развития технологий и удобства таких операций. Банки будут вынуждены изменять стратегии — усиливать конкуренцию за клиентов, повышая привлекательность вкладов, пересматривать условия кредитования с учетом рыночной ситуации и рисков, а также активно использовать цифровые сервисы и аналитику для персонализации предложений.

В условиях экономической неопределенности особое внимание будет уделяться оценке кредитных рисков, что может привести к более жестким требованиям по залогу и более индивидуальному подходу к выдаче кредитов. В свою очередь клиенты будут более тщательно изучать условия кредитования, вкладов и других банковских продуктов, сравнивая предложения разных банков в поиске наиболее выгодных предложений, например, повышенных процентов по вкладам или кешбэков за покупки. Особое внимание будет уделяться безопасности персональных данных и банковских операций».