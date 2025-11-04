ХК «Сочи» уступил «Спартаку» в овертайме

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду проиграл московскому «Спартаку» в матче 20-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ» Фото: Пресс-служба ХК «СОЧИ»

Соперники проводили третий очный матч в этом сезоне. Первые два завершились победой москвичей. Южане взяли реванш у столичного клуба два дня назад со счетом 5:2. В сегодняшней встрече место на последнем рубеже вновь занял вратарь Илья Самсонов.

В основное время было много силовой борьбы. Однако, несмотря на созданные голевые моменты, зрители не увидели заброшенных шайб за 60 минут. Голкиперы обеих команд ошибок не допускали. Игра перешла в овертайм, где свой шанс воплотил в забитый гол нападающий «Спартака» Никита Коростелев, который стал героем встречи. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:1.

После 20 матчей «леопарды» имеют в активе 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова на своем льду встретятся «Северсталью» из Череповца. Будущий соперник с 28 очками идет на четвертом месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев