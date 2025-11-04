В Армавире временно перекроют ж/д переезд
В Армавире, в период с 20:00 часов 5 ноября по 8:00 часов 7 ноября на пересечении улиц Кропоткина и Карла Либкнехта ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на железной дороге, говорится в сообщении.
Водителей попросили быть внимательными и при построении маршрута учитывать временные ограничения.