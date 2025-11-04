В Сочи автомобиль вылетел с трассы, погибли две женщины

В микрорайоне Нижняя Хобза Лазаревского района Сочи днем 4 ноября произошло ДТП: автомобиль «Шевроле Нива» протаранил металлическое ограждение, после чего перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На месте происшествия работал пожарный расчет ГУ МЧС России по региону. В результате ДТП пострадал 67-летний водитель, две его пассажирки — 22 и 68 лет — от полученных травм скончались. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее видео с кадрами выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден лежащий колесами вверх автомобиль за дорожным ограждением. Также видно, как возгорание пытаются погасить огнетушителями.

Андрей Николаев