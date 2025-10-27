Верность привычкам

FMCG-сеть «Верный» может сменить владельца — как стало известно “Ъ”, ее основатель Андрей Рогачев ведет поиск покупателя на компанию, стоимость которой оценивается в 25–35 млрд руб. Ключевыми претендентами выступают крупнейшие торговые сети. Но «Верный» — непростой актив: его магазины сосредоточены преимущественно в центре страны, где ключевые ритейлеры и так занимают существенную долю рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основатель и ключевой владелец сети «Верный» Андрей Рогачев ищет покупателя на свой бизнес, рассказали пять собеседников “Ъ” на рынке ритейла. Один из них уточняет, что в качестве интересантов рассматриваются крупнейшие сети. В самом «Верном» “Ъ” пояснили, «что текущий информационный фон вокруг сделки отражает ожидания отдельных потенциальных покупателей». Последний раунд предметных переговоров прошел в 2020 году, добавили там.

Сеть «Верный» существует с 2012 года. Сам Андрей Рогачев в 1999 году основал сеть «Пятерочка», а в 2004 году — «Карусель». Сейчас обе они входят в периметр X5. «Верный» объединяет более 1,2 тыс. магазинов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Ярославле, Калуге, Екатеринбурге, Владимире, Туле, Твери и прилегающих областях.

Операционная компания «Верного» — ООО «Союз святого Иоанна Воина», где 100% долей принадлежат кипрской Edpal Ltd. Выручка компании в 2024 году, согласно СПАРК, составила 136,9 млрд руб., увеличившись на 10,6% год к году. Чистая прибыль выросла почти в три раза, до 616 млн руб. В первом полугодии 2025 года «Верный», согласно Infoline, занял 16-е место среди крупнейших FMCG-сетей России. Выручка компании составила 74,9 млрд руб., прибавив 14,4% год к году. Аналитики отмечают, что сеть ускорила развитие: за январь—сентябрь она открыла 75 магазинов. Это в два раза больше, чем за полный 2024 год.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценивает бизнес «Верного» в 30–35 млрд руб. с учетом долга. Он предполагает, что речь пойдет о продаже всей сети — реализовать часть магазинов будет непросто: потребуется перезаключить договоры аренды или провести реорганизацию, многие кредиторы и поставщики могут предъявить свои требования к погашению. Оценка Infoline — 25 млрд руб.

Иван Пешков называет наиболее подходящим покупателем «Верного» сеть «Лента». У «Магнита» и X5 Group слишком много пересечений по локациям, поэтому ритейлер для них менее интересен, рассуждает он. Гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев не исключает, что интерес к «Верному» проявят и другие участники рынка розничной торговли: например, владельцы сети «Да!», нацеленные на усиление позиций. Партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Елена Варламова считает, что «Верный» может привлечь ритейлеров, заинтересованных в укреплении позиций в Центральном федеральном округе: основной формат сети — магазины «у дома», на которые сейчас делают ставку многие компании. В «Ленте» и «Магните» от комментариев отказались. В X5 “Ъ” оперативно не ответили.

Андрей Рогачев, основатель «Верного», в интервью Forbes в 2016 году: «В любом бизнесе самое сложное — победить внутреннюю паранойю. А она всегда с тобой».

Но потенциальному покупателю придется столкнуться и с проблемами бизнеса. Елена Варламова говорит, что рентабельность «Верного» по чистой прибыли — 0,5%, при среднерыночных 2,5%. Предстоит изучить структуру затрат и ценообразования, отмечает она. Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости считает, что магазины «Верного» проигрывают конкурентам: они предлагают цены на 2–5% выше, чем в дискаунтерах, при сопоставимом качестве обслуживания. В самом «Верном» называют свою компанию единственной продовольственной сетью России с выстроенной логистической инфраструктурой в ключевых федеральных центрах — Москве и Санкт-Петербурге.

Александр Зайцев поясняет, что приобретение «Верного» за счет большого числа магазинов в центральной части страны, с одной стороны, поможет закрыть потенциальному покупателю пробелы в покрытии, создав базу для развития e-grocery, а с другой — может привести к вопросам со стороны ФАС. В регионах присутствия «Верного» крупнейшие сети уже, как правило, имеют высокую концентрацию своих магазинов. Согласно существующим требованиям, доля отдельных ритейлеров не должна превышать 25% на рынках отдельных муниципальных образований.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова, Дарья Андрианова