Красота не стальная

Как стало известно «Ъ», новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» может стать ООО РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ. Стороны объявили о заключении стратегического партнерства, но по факту договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд руб. Для Wildberries приобретение сети — возможность закрепиться на рынке премиальной косметики. Ранее переговоры о покупке «Рив Гош» велись к «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

ООО РВБ может выкупить бизнес «Рив Гош», сообщили “Ъ” два источника на рынке ритейла. Договоренность, по их словам, уже достигнута, согласование условий заняло несколько дней. В пресс-службах Wildberries и «Рив Гош» на вопросы “Ъ” не ответили, отослав к разосланному 26 сентября сообщению. В нем компании объявили о стратегическом партнерстве: 252 магазина торговой сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров. Взамен ритейлер получил собственный раздел в каталоге Wildberries.

ООО РВБ создано летом 2024 года в результате слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В совместном предприятии 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» Татьяны Ким (99% долей) и Владислава Бакальчука (1%), а 35% — ООО «Стинн», бенефициарами которого выступают братья Леван и Роберт Мирзояны, владельцы ГК Russ. В 2024 году выручка РВБ, согласно бухгалтерской отчетности, составила 441,1 млрд руб., чистая прибыль 47,64 млрд руб.

«Рив Гош» основана в 1995 году бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Сеть специализируется на продаже парфюмерии и косметики, преимущественно премиальной, дороже 4 тыс. руб. за упаковку. Сейчас у нее более 250 магазинов в 88 городах России.

Согласно Infoline, «Рив Гош» пятый по обороту парфюмерно-косметический ритейлер России.

Операционная компания «Рив Гош» — ООО «Аромалюкс», подконтрольная кипрской Rive Gauche Group Ltd. На 2021 год ее основным владельцем была Инна Мейер (51%), жена Августа Мейера, бывшего совладельца сети «Юлмарт». В 2024 году они оба были осуждены за мошенничество, но предпринимателей освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Еще 25% Rive Gauche Group Ltd. ранее были на балансе панамской Octapan Investments S.A., бенефициарами которой считаются Павел и Лариса Карабань. 24% контролировала Lenka Investments Ltd, ранее связанная с основателем Finstar Financial Group Олегом Бойко.

Выручка «Аромалюкса» в 2024 году, по данным СПАРК, снизилась на 6% год к году, до 37,4 млрд руб. Чистый убыток увеличился почти в три раза, до 1,5 млрд руб. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров ранее оценивал бизнес «Рив Гош» в 5–6 млрд руб. Это чуть выше (по верхней границе) стоимости долга, составившего на конец 2024 года 5,6 млрд руб.

РВБ не первый претендент на «Рив Гош». Ранее переговоры о покупке сети вели структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова. Схема сделки предполагала, что свою долю в бизнесе сохранит госпожа Карабань. Но эти переговоры забуксовали, говорят четыре источника “Ъ” на рынке ритейла. В «Севергрупп» от комментариев отказались. РВБ же, по словам собеседников “Ъ”, предложила совладельцам «Рив Гош» более выгодные условия. Но этот вариант не предполагает дальнейшего участия в бизнесе бывших совладельцев.

Сделки по приобретению онлайн-платформами розничных сетей на российском рынке происходят редко, говорит господин Бурмистров.

Ценными активами «Рив Гош» он считает портфель собственных торговых марок и эксклюзивные контракты. Для Wildberries они могут помочь повысить привлекательность ассортимента. Категорию парфюмерии и косметики в целом эксперт называет привлекательной для маркетплейсов. Хотя стратегическое партнерство, по мнению господина Бурмистрова, более оправданный шаг, чем покупка бизнеса.

Гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев замечает, что «Рив Гош» позволит Wildberries закрепиться именно в сегменте премиальной косметики. Сейчас маркетплейсы в большей степени воспринимаются потребителями как площадки для приобретения товаров массового спроса. «Рив Гош» и Wildberries могут наладить систему быстрого заказа товаров из магазинов сети через маркетплейс, предполагает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.

Виктория Колганова, Дарья Андрианова, Полина Трифонова