В очереди на Крымский мост скопилось более 300 автомобилей

Перед Крымским мостом в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани во вторник 4 ноября, по данным на 15:00, собралось 178 единиц автотранспорта. Об этом сообщает Телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На ручной досмотр со стороны Керчи, по данным на 15:00, собралось 195 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.

Как писал «Ъ-Кубань», в воскресенье вечером 2 ноября очередь на Крымский мост достигала более 700 единиц транспорта, а время ожидания в пробке превышало два часа.