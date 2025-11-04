Полиция Сочи задержала трех человек, находящихся в федеральном розыске

Полиция Сочи в рамках масштабных профилактических рейдов по обеспечению правопорядка и безопасности в городе-курорте задержала трех человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Кроме того, в результате профилактических мероприятий совместно с дружинниками, казаками и сотрудниками охранных предприятий было раскрыто четыре преступления, составлено свыше 160 протоколов, в том числе 89 — за нарушения ПДД; 11 — за нарушение общественного порядка; 10 — за миграционные нарушения.

Полицейские проверили 189 лиц, состоящих на профилактических учетах. Было изъято 150 л алкоголя, пресечено три факта нелегальной торговли, выявлен один нелегальный таксист.

Андрей Николаев