«Ночь искусств» на Кубани собрала более 300 тысяч участников

В «Ночи искусств» в Краснодарском крае, прошедшей 3 ноября, приняли участие более 312 тыс. жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / mkkubani Фото: https: / t.me / mkkubani

Краевые музеи, концертные площадки, театры, библиотеки в этом году подготовили свыше 3,8 тыс. мероприятий. Главной темой стало единство культур народов России.

«Звучала музыка, оживали картины, горели глаза артистов и зрителей. Самая масштабная программа традиционно развернулась в Краснодаре»,— отметили в минкульте Кубани.

Андрей Николаев