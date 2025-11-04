На Кубани к перерывам в карьере с пониманием относятся 98% работодателей

В Краснодарском крае большинство работодателей (98%) с пониманием относятся к перерывам в карьере соискателей и редко считают их препятствием для трудоустройства. Таковы данные исследования, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным платформы, каждый второй работодатель на Кубани и в ЮФО (50%) регулярно сталкивается с кандидатами, у которых была длительная пауза в карьере. Еще 48% сталкиваются с такими соискателями время от времени. И только 2% участников опроса отметили, что таких случаев не встречали.

Половина работодателей (52%) оценивают причины перерыва в карьере исходя из ситуации, а 46% больше обращают внимание на навыки и мотивацию кандидатов, чем на пробелы в резюме. Только 2%, согласно данным опроса, отрицательно относятся к таким соискателям.

Чаще всего перерывы связаны с отпуском по уходу за ребенком (28%) и длительным поиском работы (23%). Некоторые паузы связаны с желанием отдохнуть и отсутствием необходимости в работе (по 19%). В числе прочих причин — возвращение в наем после опыта работы в бизнесе (17%), сложности со здоровьем (16%), получение образования (12%) и армейская служба (4%).

Как отмечает директор hh.ru Юг Олеся Лавренова, компании все чаще принимают временные остановки в карьере как естественную часть жизни — будь то отпуск по уходу за ребенком, смена профессиональной деятельности или восстановление ресурса.

Андрей Николаев