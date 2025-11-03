Глава Сочи поручил за праздники ликвидировать перенакопление мусора на курорте

В мэрии Сочи прошло совещание по вопросу обращения с ТКО. Как заявил в рамках меероприятия глава курорта Андрей Прошунин, сейчас во всех районах города ведется работа по ликвидации основного перенакопления мусора на контейнерных площадках. По его словам, приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Предложили подрядчику регионального оператора поддержку техникой и людскими ресурсами. Поставил задачу к пятому ноября устранить проблему на ключевых участках города и проработать превентивные механизмы на будущее. Все текущие работы обеспечены финансированием в рамках действующих контрактов, а дополнительные мероприятия включены в муниципальную программу по охране окружающей среды»,— подчеркнул господин Прошунин.

По информации пресс-службы администрации Сочи, до конца ноября в городе будут установлены порядка 600 новых контейнеров для ТКО. Это увеличит емкость площадок и улучшит ситуацию с вывозом. Подрядчик регоператора пообещал приобрести в 2026 году дополнительно более 50 единиц спецтехники по программам поддержки бизнеса.

Также на совещании отметили, что оставлять строительный мусор, шины и растительную обрезь рядом с контейнерами для сбора ТКО на придомовых площадках недопустимо. Это предусматривает административную ответственность вплоть до штрафа и конфискации транспортного средства нарушителя.

Василий Хитрых