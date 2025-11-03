Глава СКР взял на контроль дело о нападении собаки на ребенка в Симферополе
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у крымского следственного ведомства доклад по уголовному делу о нападении безнадзорной собаки на ребенка в Республике Крым.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
Как сообщили в пресс-службе СКР, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Симферополе бродячая собака укусила двухлетнего ребенка. Республиканское СУ СКР возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ).
Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.