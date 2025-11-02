В Новороссийске завершили расследование дела о краже строительных инструментов

Следственное подразделение отдела полиции Южного района УМВД по Новороссийску завершило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего приезжего из Амурской области, обвиняемого в краже строительных инструментов (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, зная, где после рабочего дня хранятся инструменты, фигурант устроился на работу на строительный объект в поселке Широкая Балка. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, обвиняемый проник в подсобное помещение и забрал два перфоратора и нивелир.

Похищенные инструменты обвиняемый продал, вырученные деньги потратил. Общая сумма ущерба превысила 40 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Приезжему из Амурской области грозит до пяти лет лишения свободы.

Дмитрий Холодный