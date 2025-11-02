В Сочи в результате ДТП с участием грузовика пострадали двое детей

В Сочи из-за ДТП с участием грузового автомобиля пострадали двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

На перекрестке в поселке Лазаревское 58-летний водитель грузового автомобиля «Фотон» столкнулся с «Тойотой», которая стояла на красный сигнал светофора. В легковом автомобиле находились дети двух и пяти лет. После удара грузовик продолжил движение и столкнулся с легковым автомобилем «ИЖ», 49-летний водитель которого также пострадал.

О состоянии пострадавших не сообщается. По факту ДТП сотрудники полиции проводят доследственную проверку.

Дмитрий Холодный