«Фонтанка»: в отношении продюсера «Некрокомиккона» возбудили уголовное дело

В отношении продюсера отмененного в Санкт-Петербурге фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова составили не только административный протокол, но и возбудили уголовное дело. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, дело возбудили по статье об использовании заведомо поддельных документов (ч.3 ст. 327 УК РФ). Максимальное наказание по ней — год тюрьмы. Следствие считает, что гражданин Казахстана 31 октября предъявил сотруднику полиции миграционную карту, в которой срок пребывания в России был продлен до 1 мая 2026 года. Однако эксперт заключил, что оттиск печати не соответствует реальным образцам, уточняет «Фонтанка».

Накануне стало известно о задержании Алексея Самсонова. ТАСС сообщал, что на него составили протокол о нарушении правил пребывания в РФ. За это иностранного гражданина могут оштрафовать и выдворить из страны.

Двухдневный фестиваль «Некрокомиккон» должен был пройти в выходные, но был досрочно завершен. Городские власти заявили, что мероприятие не было должным образом согласовано, а также что на него поступили многочисленные жалобы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хеллоуин выдворяют из страны».