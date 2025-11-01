Продюсеру «Некрокомиккона» грозит выдворение из России

Полицейские Санкт-Петербурга задержали продюсера фестиваля «Некрокомиккон» Алексея Самсонова. На него составили протокол о нарушении правил пребывания в России, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Господин Самсонов — гражданин Казахстана, проживает в Петербурге 20 лет. В связи с этим ему грозит административное выдворение из РФ и штраф в размере от 5000 до 7000 рублей в случае если суд установит вину.

«Комитет согласовал проведение выставки без осуществления коммерческой деятельности. Мы не согласовывали проведение ярмарки. А за фестивали отвечает комитет по культуре. Фестиваль им тоже не согласовали»,— сообщили «Ъ Северо-Запад» в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Фестиваль «Некрокомиккон» оказался на грани отмены, поскольку администрация Красногвардейского района решила разобраться в истинных причинах проведения мероприятия. Организаторы фестиваля 1 ноября сообщили, что им удалось установить стенды.

Татьяна Титаева