ФК «Сочи» проиграл «Оренбургу»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги на выезде встречался с «Оренбургом». Матч закончился со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В истории очных встреч между «Сочи» и «Оренбургом» сыграно девять официальных матчей. В пяти встречах успех сопутствовал оренбуржцам, однажды победили сочинцы, еще три раза команды поделили очки.

Уральской команде понадобилось девять минут, чтобы открыть счет в этом противостоянии. Отличился Эмирджан Гюрлюк. На 37-й минуте форвард «Сочи» Михаил Игнатов неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. Но еще до перерыва южане сократили отставание благодаря Франсуа Камано. На 62-й минуте нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:3.

В следующем туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 8-го ноября сыграет на своем поле против «Ростова». После 14 туров в РПЛ будущий соперник занимает 11-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 15 набранных очков. Сочинцы опустились на одну строчку, пропустили вперед «Оренбург», и теперь располагаются на 15 месте с восемью набранными баллами.

Евгений Леонтьев