В аэропорту Сочи задержаны 20 рейсов
В аэропорту Сочи из-за ночных ограничений на полеты задержаны 20 рейсов. Минимальное время задержки — два часа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
В пресс-службе добавили, что аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпании восстанавливают расписание. Скоплений пассажиров в аэропорту нет.
Сегодня авиакомпании намерены выполнить 182 рейса. По данным на 13:00 (МСК) из аэропорта вылетели 22 самолета.
Ночью два воздушных судна «ушли» на запасные аэродромы. Самолет, выполнявший рейс SU-1128, остается в аэропорту Махачкалы. IO-1822 прибыл в Сочи. До этого он был обслужен в аэропорту Минеральных Вод.
Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса у авиакомпаний перед выездом в аэропорт.
«Ъ-Сочи» писал, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи.