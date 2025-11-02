В Туапсе, Геленджике и Анапе обнаружили обломки беспилотников

После ночной атаки украинских беспилотников 2 ноября обломки летательных аппаратов обнаружили в Туапсе, Геленджике и Анапе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На местах работают экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ Фото: Ара Киланянц, Коммерсантъ

Обломки беспилотников нашли в пяти населенных пунктах Туапсинского округа. Фрагменты БПЛА упали на одной из улиц в Туапсе, в поселке Пригородный, селах Ольгинка и Лермонтово, а также по двум адресам в селе Агой. В квартирах и домах повреждены окна. Никто не пострадал.

В Геленджике из-за падения БПЛА в одном из домов в садовом товариществе «Строитель» выбиты стекла и поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

Обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш под Анапой. Пострадавших также нет.

Как писал «Ъ-Кубань», ночью 2 ноября дежурные средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края 32 украинских беспилотника. С 08:00 до 09.00 (МСК) над Черным морем уничтожили два БПЛА. С 9:00 до 12:00 над Кубанью и Черным морем перехватили 15 беспилотников.

Дмитрий Холодный