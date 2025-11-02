Над Краснодарским краем и Черным морем сбили 15 беспилотников

С 9:00 до 12:00 (МСК) дежурные средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря 15 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Пресс-служба оборонного ведомства уточнила, что средства ПВО уничтожили 14 БПЛА над Краснодарским краем и один — над Черным морем.

«Ъ-Кубань» писал, что с 08:00 до 09.00 (МСК) над Республикой Крым и Черным морем сбили четыре беспилотника. В ночь на 2 ноября над Краснодарским краем уничтожили 32 беспилотника и 26 БПЛА — в небе над Крымом.