Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Сочи

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров»,— сказано в сообщении.

1 ноября около 23:41 (МСК) Росавиация сообщила, что аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск авиарейсов. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. 2 ноября в 08:05 воздушная гавань возобновила работу.

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что в связи с ограничениями два самолета ушли на запасной аэродром. Воздушные судна вылетят в Сочи по готовности экипажей.

«В течение дня рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов»,— отметили в пресс-службе.

2 ноября в 10:34 аэропорт Сочи повторно приостановил прием и выпуск самолетов. Ограничения были сняты около 10:38.

В ночь на 2 ноября, как сообщало Минобороны России, средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края 32 украинских БПЛА. Всего за минувшую ночь над территорией России было уничтожено 164 беспилотника.

