На Кубани объявили беспилотную опасность

Над территорией Краснодарского объявили беспилотную опасность. Оповещения с соответствующей информацией жители региона получили в приложении МЧС России в 09:57 (МСК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителей и гостей региона просят отойти от окон и укрыться в помещении без остекления (коридоре или кладовой). Людям на улице рекомендуют укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. «Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности»,— сказано в сообщении.

Отдельно беспилотную опасность объявили на территории Туапсинского округа. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале. Он отметил, что в округе работает ПВО. Все службы приведены в состояние максимальной готовности.

«Ъ-Кубань» писал, что ночью 2 ноября дежурные средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края 32 украинских беспилотника и 26 БПЛА — в небе над Республикой Крым.

Дмитрий Холодный