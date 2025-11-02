Минувшей ночью над Кубанью и Крымом сбили 58 беспилотников

Ночью 2 ноября дежурные средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края 32 украинских беспилотника и 26 БПЛА — в небе над Республикой Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего за минувшую ночь над территорией России было уничтожено 164 беспилотника. Помимо Кубани и Крыма, 39 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 20 — над Брянской областью, по 9 — над Волгоградской, Ростовской, Орловской областью, 6 — над Липецкой областью, 5 — над Воронежской областью, 3 — над Азовским морем и по 2 — над Белгородской, Курской и Тульской областью.

Как писал «Ъ-Кубань», в порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер, повреждена палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали, на судне начался пожар.

Дмитрий Холодный