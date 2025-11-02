«Люди теряют здоровье и даже жизнь»

В конце октября 2025 года на Кубани зафиксировано сразу несколько трагичных случаев при использовании газового оборудования. В станице Северской 29 октября в частном доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого здание полностью разрушилось, ожоги получил 35-летний мужчина. Один человек погиб и трое пострадали во время взрыва бытового газа в квартире многоэтажного дома в Сочи 25 октября. Представитель региональной Гильдии инженеров газового оборудования (ГИГО), председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Жеребятьев считает, что главная проблема заключается в монополизации рынка услуг по установке и обслуживанию газового оборудования.

Александр Жеребятьев

Фото: предоставлено автором

«В 2025 году было немало подобных случаев. Можно вспомнить взрыв бытового газа в Туапсе в начале года, когда пострадал человек, или пожар в многоэтажном доме Новороссийска, когда эвакуировали 25 жителей. В результате люди несут не только финансовые и имущественные потери, но теряют здоровье и даже жизнь, как случилось в Сочи.

Главные причины таких происшествий — человеческий фактор, когда нарушаются правила эксплуатации газового оборудования, и некачественное обслуживание такого оборудования силами газораспределительной организации (ГРО).

Газовое оборудование может быть опасным и требует большого внимания. Проверки плит, котлов, колонок, шлангов и вентилей, а также замер утечек и диагностика тяги должны проводиться не реже одного раза в год, причем в частных домах важно также следить за состоянием дымоходов и вентиляции — их осматривают перед отопительным сезоном, в его разгар и после окончания. Кроме того, специалист должен осматривать оборудование после его ремонта или установки, если, к примеру, жильцы купили новую газовую плиту.

Между тем, в 2023 году в законодательство о газоснабжении в РФ внесли изменения, в результате которых все работы по техническому обслуживанию газового оборудования передали газораспределительным организациям. Проще говоря, рынок таких услуг монополизирован, “за бортом” оказалось множество компаний, способных качественно предоставлять такого рода услуги. Одни специалисты ушли “в тень”.

Согласно открытым данным на начало 2025 года, в Краснодарском крае газ поставляется почти 2 млн абонентов. В частности, в Сочи газ используют свыше 170 тыс. потребителей. Под силу ли монополисту качественно и регулярно обслуживать такое количество абонентов? Думаю, ответ очевиден.

Законодательство в части эксплуатации газового оборудования продолжает ужесточаться. Так, в прошлом году введены штрафы для юрлиц за оказание услуг ненадлежащего качества по обслуживанию газового оборудования, отказ в допуске специалиста и самовольную замену, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Но, на мой взгляд, все это лишь способствует укреплению монополиста.

Выход — в изменении законодательства, например, на местном уровне. Это называется “экспериментальный правовой режим”, который позволил бы расширить количество участников рынка, предоставляющих услуги по обслуживанию газового оборудования. Он устанавливается через федеральный закон. На ситуацию могут повлиять УФАС и прокуратура. Другой вопрос, требующий проверки,— насколько пуско-наладочные работы, которые проводит ГРО, соответствуют требованиям заводов-изготовителей оборудования. На самом деле поводов для проверок намного больше»