В Анапе и Темрюкском районе нашли фрагменты нефтепродуктов

На Черноморском побережье 1 ноября обнаружили новые незначительные выбросы мазута. Загрязнения ликвидируют специалисты, о чем сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Следы нефтепродуктов зафиксировали в Темрюкском районе на участке от Махлаевского спуска до мыса Железный Рог, общая протяженность загрязненной береговой линии составляет 3 км. В Анапе небольшие выбросы были найдены на побережье от «Малахита» до Витязево. На указанных участках организована уборка.

По данным оперштаба Кубани, на Бугазской косе Анапы проводят деликатную очистку песка от мелких частиц нефтепродуктов.

София Моисеенко