В Адыгее возбудили дело из-за предоставления непригодного жилья для сироты

В Адыгее возбудили уголовное дело против первого заместителя главы Шовгеновского района за предоставление сироте непригодного для жизни жилья со сгнившими полами, разрушенным балконом и без горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по республике.

Дело возбуждено Гиагинским межрайонным следственным отделом СК России по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Поводом стал личный прием у руководителя регионального управления СКР Василия Ларина и материалы проверки прокуратуры республики.

Следствие выяснило, что администрация района в 2024 году купила и передала местной жительнице-сироте квартиру, которая не отвечает требованиям закона. В помещении окна и полы частично сгнили и разрушились, двери покрылись трещинами. В комнатах отсутствует чистовая отделка, в ванной нет полового покрытия, балкон полуразрушен и опасен.

Кроме того, квартира не подключена к горячему водоснабжению. На момент передачи девушке оставался долг прежних жильцов за коммунальные услуги.

Следователи и криминалисты проводят мероприятия по установлению обстоятельств происшествия и причин, которые к нему привели. Расследование контролирует лично Василий Ларин.

Анна Гречко