Один из крупнейших производителей цемента «Газметаллпроект» проиграл суд с ФАС

Группа «Газметаллпроект», владеющая цементными заводами «Верхнебаканский» и «Новоросцемент» в Новороссийске Краснодарского края, проиграла спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы. Дело слушалось в закрытом режиме.

Согласно карточке дела, группа компаний пыталась оспорить решение антимонопольного ведомства от 24 февраля 2025 года по делу о нарушении антимонопольного законодательства, а также связанное с ним предписание. В ФАС не ответили на запрос «Ъ-Кубань» относительно сути разбирательства.

В 2023 году сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в ЮФО и СКФО — группы «Газметаллпроект». В пресс-службе ведомства заявляли, что входящие в группу «Верхнебаканский цементный завод» и «Новоросцемент» завысили цены на цемент.

«Газметаллпроект» — управляющая компания холдинга, в состав которого входят ОАО «Новоросцемент», включающее в себя два цементных завода («Пролетарий» и «Первомайский»), и ОАО «Верхнебаканский цементный завод». Компания располагает мощностями по годовому производству более 8,1 млн т цемента.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Газметаллпроект» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Руководит обществом Олег Иващенко. Выручка компании по итогам 2024 года составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 18,4 млн руб.

Наталья Решетняк