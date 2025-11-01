«Роза Хутор» объявил график работы канатных дорог в межсезонье

4 ноября на курорте «Роза Хутор» завершается летний сезон и начинается активная подготовка к старту зимнего. С 5 по 30 ноября работу основных канатных дорог курорта временно приостановят для проведения планового технического обслуживания — регламентных работ.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

С 5 по 30 ноября закроются ведущие на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря) канатные дороги «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», кресельные подъемники «Волчья скала» и «Эдельвейс».

С 5 по 14 ноября будет работать «Олимпия» — одна из самых зрелищных канатных дорог «Роза Хутор». Медленно поднимаясь над километровой пропастью над Сулимовским ручьем, «Олимпия» открывает незабываемый вид на реку Мзымта и величественную панораму гор Аибга и Псехако. «Олимпия» соединяет уютную Роза Долину (560 метров над уровнем моря) с величественным Роза Плато (1170 м). Поднявшись сюда, можно прогуляться по живописным экотропам и промчаться по треку-виражу на аттракционе родельбан.

C 15 по 30 ноября будет доступна самая длинная в Европе (3,8 км) канатная дорога «Стрела». Из Роза Долины она доставит гостей курорта на отметку Роза-1600, в одноимённый горный парк. Отсюда открываются откуда открываются захватывающие дух виды — идеальное место для создания эффектных снимков. Здесь же детей и взрослых будут ждать пушистые альпаки из парка «Пача Мама». Звуки океана в Морском тоннеле перенесут с высоты 1600 м над уровнем моря в почти настоящие глубоководные пространства: эффект достигается благодаря визуальному оформлению тоннеля и саунд-установке.

В парке «Стрела» гостям предложат экскурсию по выставке современной горной техники: здесь можно увидеть ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый «вельвет», снежные пушки, другую спецтехнику. А после прогулки по парку можно отправиться в ресторан «Пастория» на высокогорный обед с потрясающим панорамным видом на заснеженные вершины.

Для идеального дня в горах курорт подготовил уникальные осенние предложения. Подъем на канатной дороге «Олимпия» с видом на Кавказские горы, посещение парка альпак «Пача Мама» и интерактивного этнопарка «Моя Россия», катание на горном аттракционе родельбан и обед в Горной Олимпийской деревне обойдутся всего в 2750 рублей. А компактный маршрут для знакомства с курортом — подъем на «Олимпии» и посещение интерактивного этнопарка «Моя Россия» — в 1850 рублей. Для детей от 7 до 14 лет предусмотрены скидки.

Зимний сезон на «Роза Хутор» откроется 1 декабря для пеших прогулок в горах. Катание на лыжах и сноуборде планируется запустить с 19 декабря. С этого дня, если позволят погодные условия, откроются горнолыжные трассы курорта.

https://rosakhutor.ru/