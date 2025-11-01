Билеты за 1 рубль: в День народного единства на «Роза Хутор» будет действовать спецпредложение для защитников Отечества

Акцией смогут воспользоваться ветераны, участники боевых действий и СВО, члены семей погибших героев.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Спецпредложение включает подъемы на всех открытых канатных дорогах, посещение парка водопадов «Менделиха» и интерактивного этнопарка «Моя Россия». Стоимость льготных билетов составит символический один рубль. Приобрести их можно 4 ноября в кассах курорта в Роза Долине при предъявлении паспорта и документов, подтверждающих льготу: удостоверения ветерана, участника боевых действий или специальной военной операции, справки участника СВО, удостоверения члена семьи погибшего.

Скидка 50 процентов на прогулочные билеты в День народного единства будет доступна и для сопровождающих защитника Отечества. Стоимость прогулочного билета по акционной цене для взрослых составит 1350 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 800 рублей. По одному документу можно приобрести льготные билеты для двух взрослых и двух детей. Ещё 4 ноября для защитников Отечества и членов их семей будет действовать специальный тариф на аттракцион родельбан с выгодой 50 процентов.

Также в рамках празднования Дня народного единства курорт «Роза Хутор» присоединился к проведению всероссийской просветительской акции – Большого этнографического диктанта. За десять лет он стал важной традицией, объединяющей миллионы людей по всей России и за её пределами в стремлении лучше понять и оценить уникальное культурное наследие страны. Написать Большой этнографический диктант на курорте «Роза Хутор» можно будет ежедневно с 1 по 8 ноября в этнопарке «Моя Россия».

