Александр Руппель возглавил экспертный совет премии «Твердые знаки — 2025»

И. о. вице-губернатора Краснодарского края Александр Руппель возглавил экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки — 2025», организованной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».

Также в экспертный совет премии вошли:

Дмитрий Хмелько, министр промышленной политики Краснодарского края;

Александр Полиди, экономист, профессор, доктор наук, бизнес-консультант, сооснователь бизнес-сообщества КубА Клуб, эксперт в области стратегического развития бизнес-проектов;

Алексей Норкин, основатель строительной компании «Атлант», лидер бизнес-сообщества «Эквиум»;

Елена Пистунова, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края;

Александр Калинич, председатель правления банка «Кубань Кредит»;

Алиса Андреева, председатель экономической комиссии Общественной палаты Краснодарского края, председатель комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию РСПП Краснодарского края;

Виктория Супрунова, региональный директор Axenix, эксперт в развитии IT-проектов крупного бизнеса;

Владилена Гредина, соучредитель и собственник «Семьи ресторанов Родной кухни»;

Дмитрий Богданов, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, председатель Экспертного совета ассоциации отельеров АМОС;

Олег Колмычек, руководитель Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея.

Миронова Екатерина Сергеевна, коммерческий директор филиала ООО «Клиника Будь Здоров» в городе Краснодар.

«Твердые знаки» — это региональная премия издательского дома «Коммерсантъ», цель которой — выявить и поощрить представителей бизнеса, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты

В премии могут принять участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, осуществляющие деятельность в Краснодарском крае и Адыгее. Для этого нужно заполнить заявку на официальном сайте премии до 7 ноября 2025 года.

Заявить о себе можно в 11 номинациях: «Лучшие цифровые решения и практики», «Лучший сервис в B2B-секторе», «Лучший социально ориентированный проект», «Работодатель года. Лучшие практики», «Импортозамещение. Лучшие практики», «Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики», «Лучший девелоперский проект», «Лучший медицинский проект», «Лучший туристический проект» (агротуризм, гастротуризм), «Лучший аграрный проект», «Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики».

Члены экспертного совета отберут наиболее эффективные бизнес-проекты, реализованные в период с августа 2024 по август 2025 года.

Победителей объявят 25 ноября 2025 года в торжественной обстановке. Лауреаты получат памятные призы, а также право использовать логотип премии в своих рекламных и информационных материалах.

Премия «ТВЕРДЫЕ ЗНАКИ — 2025» проходит при поддержке ПАО банка «ПСБ» совместно с партнерами: инвестиционной компанией «Цифра брокер», консалтинговой технологической компании AXENIX, СЗ «Просторы Крыма», оператора морских терминалов в порту Тамань «ОТЭКО», ООО КБ «Кубань Кредит» и производителя сельскохозяйственной техники «ПромАгроТехнологии».

Премия бесплатна для всех номинантов и проводится на конкурсной основе.

