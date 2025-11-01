Юрий Бурлачко: необходима поддержка виноградарства и виноделия на Кубани

Власти Кубани считают, что основания для расширения господдержки виноградарства и виноделия сформированы. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил устойчивый рост показателей отрасли — как по сбору винограда, так и по выпуску продукции из него — и считает, что помимо финансирования необходима корректировка федерального регулирования, прежде всего в части селекции отечественных сортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На заседании Совета законодателей в ЗСК одним из ключевых вопросов стало отсутствие в российском праве определения понятия «клон винограда». По словам председателя аграрного комитета краевого парламента Сергея Орленко, отсутствие официального подтверждения происхождения и характеристик таких растений затрудняет защиту селекционных разработок и создает риски недобросовестного размножения, что негативно влияет на научно-исследовательскую работу в отрасли.

Участники дискуссии подчеркнули, что с учетом динамики развития виноградарства и объемов интеллектуальных инвестиций длительное продвижение инициативы через федеральные инстанции может не соответствовать запросам рынка. Депутат Госдумы Иван Демченко предложил ускорить подготовку поправок с привлечением сенаторов и профильного комитета нижней палаты парламента.

Региональные власти рассчитывают, что необходимые изменения будут внесены оперативно, что позволит укрепить правовую базу отрасли и поддержать ее дальнейший рост. «Уверен, с помощью коллег мы в максимально сжатые сроки дополним федеральную законодательную базу необходимыми пунктами и тем самым придадим отрасли виноградарства и виноделия новый импульс развития»,— заключил Юрий Бурлачко.

Вячеслав Рыжков